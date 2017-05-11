MATTHEW JORDAN CARRIER – Driving Record

Information provided by Michigan Secretary of State
EXPIRED LIC
MATTHEW JORDAN CARRIER 11/23/1995
610 HICKORY ST PO-OPER 03/17/2014 11/23/2016
FENTON MI 48430-1879 ***-**-****
US
07/11/2013 FENTON 05/04/2013 PERSON UNDER 21 PURCHASE
/CONSUME /POSSESS LIQUOR
10/23/2013 FENTON 06/30/2013 DROVE WHILE LICENSE NOT
VALID OR IMPROPER LICENSE
-PA
**** 10/25/2013 DRIVER IMPROVEMENT WARNING
LETTER NO LIC
ACCIDENT 05/10/2014 037-6182 FENTON PD
3 VEH/UNIT 0 INJ 0 KILLED
06/02/2014 FENTON 05/10/2014 CARELESS DRIVING -PA
**** 06/04/2014 DRIVER IMPROVEMENT
CORRESPONDENCE H
07/07/2014 CLARKSTON 06/05/2014 SPEED 41/25 -PA
**** 07/10/2014 DRIVER RESPONSIBILITY FEE
NOTIFICATION FOR QUALIFYING
POINTS 07/09/2014
ASSESSMENT: UD70270
05/12/2014 DAVISON 04/19/2014 SPEED 70/55 -PA
**** 07/24/2014 REFERRED TO DRIVER
IMPROVEMENT REEXAMINATION
HDIAG
**** 08/25/2014 REEXAMINATION DATE
08/25/2014, SUSPENSION FROM
08/30/2014 THROUGH
*INDEFINITE*, FROM REFERRAL
OF 07/24/2014, UDR DURING
PROB LIC PERIOD, DIAGNOSTIC
INTERVIEW, FAILED TO APPEAR
08/29/2014 SUSPENSION **** 06/05/2014 FCJ #14HV00226 CLARKSTON
09/05/2014 SUSP TERMINATED SPEED 41/25
09/10/2014 GENESEE COUNTY 04/20/2014 OPERATED WHILE IMPAIRED BY
LIQUOR -PA
**** RESTRICTED LICENSE FROM
11/22/2014 THROUGH MIDNIGHT
OF 02/19/2015 AND UNTIL
PAYMENT OF REINSTATEMENT
FEE, FROM ACTIVITY OF
09/10/2014, MANDATORY ACTION
CONVICTION, MAY DRIVE TO AND
FROM RESIDENCE AND
EMPLOYMENT, DURING
EMPLOYMENT, TO TRTMENT
AND/OR SUPPORT GROUP MTGS,
TO REGULARLY SCHEDULED
TRTMENT FOR SERIOUS MEDICAL
CONDITION, TO PROBATION,
COMMUNITY SERVICE AND
SCHOOL, MUST CARRY PROOF OF
DESTINATIONS AND HOURS,
SHALL NOT DRIVE A VEHICLE
REQUIRING A COMMERCIAL
DRIVER LICENSE
**** 11/06/2014 DRIVER RESPONSIBILITY FEE
NOTIFICATION FOR QUALIFYING
CONVICTION, FROM ACTIVITY OF
09/10/2014 ASSESSMENT:
UH29373
**** DRIVER RESPONSIBILITY FEE
SUSPENSION FROM 03/18/2015
THROUGH *INDEFINITE* ,
ASSESSMENT: UH29373. LICENSE
NOT VALID UNTIL
REINSTATEMENT FEE PAID, FROM
ACTIVITY OF 11/06/2014
05/27/2015 FENTON 04/03/2015 SPEED 35/25 -PA 2
**** 05/28/2015 ADDITIONAL SUSPENSION FROM
06/14/2015 THROUGH MIDNIGHT
OF 07/14/2015. LICENSE NOT
VALID UNTIL REINSTATEMENT
FEE PAID, FROM VIOLATION OF
04/03/2015, PROGRAMMATIC
MANDATORY ADDITIONAL
07/14/2015 SUSPENSION **** 04/03/2015 FCJ #15FN06747B FENTON
03/22/2016 SUSP TERMINATED SPEED 35/25
**** TERMINATED DRIVER
RESPONSIBILITY FEE
SUSPENSION 08/28/2015 ,
ASSESSMENT: UH29373 .
LICENSE NOT VALID UNTIL
REINSTATEMENT FEE PAID, FROM
ACTIVITY OF 03/18/2015
**** 11/12/2015 DRIVER RESPONSIBILITY FEE
NOTIFICATION FOR QUALIFYING
CONVICTION, FROM ACTIVITY OF
09/10/2014 ASSESSMENT:
UM92344
**** 04/20/2016 REEXAMINATION DATE
04/20/2016, SUSPENSION FROM
04/25/2016 THROUGH
*INDEFINITE*, FROM REFERRAL
OF 03/21/2016, UDR DURING
PROB LIC PERIOD, DIAGNOSTIC
INTERVIEW, FAILED TO APPEAR
**** 06/22/2016 REEXAMINATION DATE
06/22/2016, SUSPENSION FROM
06/22/2016 THROUGH
*INDEFINITE*, FROM REFERRAL
OF 04/20/2016, UDR DURING
PROB LIC PERIOD, DIAGNOSTIC
INTERVIEW, FAILED TO CHANGE
ADDRESS
08/21/2016 GENESEE COUNTY 06/06/2016 PERSON UNDER 21 PURCHASE
/CONSUME /POSSESS LIQUOR 0
**** SUSPENSION FROM 09/09/2016
THROUGH MIDNIGHT OF
10/08/2016 AND RESTRICTED
LICENSE FROM 10/09/2016
THROUGH MIDNIGHT OF
12/08/2016 AND UNTIL PAYMENT
OF REINSTATEMENT FEE, FROM
ACTIVITY OF 08/21/2016,
MANDATORY ACTION CONVICTION,
MAY DRIVE TO AND FROM
RESIDENCE AND EMPLOYMENT,
DURING EMPLOYMENT, TO
TRTMENT AND/OR SUPPORT GROUP
MTGS, TO REGULARLY SCHEDULED
TRTMENT FOR SERIOUS MEDICAL
CONDITION, TO PROBATION,
COMMUNITY SERVICE AND
SCHOOL, MUST CARRY PROOF OF
DESTINATIONS AND HOURS,
MIP/OPEN/TRANS, SHALL NOT
DRIVE A VEHICLE REQUIRING A
COMMERCIAL DRIVER LICENSE
**** 09/28/2016 REEXAMINATION DATE
09/28/2016, SUSPENSION FROM
10/03/2016 THROUGH
*INDEFINITE*, FROM REFERRAL
OF 07/31/2016, UDR DURING
PROB LIC PERIOD, DIAGNOSTIC
INTERVIEW, REINSTATEMENT FEE
NOT REQUIRED BY LAW, AND
UNTIL MEETS REQ OF LIC AUTH
**** 01/23/2017 REEXAMINATION DATE
01/23/2017, SUSPENSION FROM
01/28/2017 THROUGH
*INDEFINITE*, FROM REFERRAL
OF 10/25/2016, MEDICAL C,
FAILED TO APPEAR
03/20/2017 SUSPENSION **** 12/01/2016 FAC #16E02701 GENESEE COUNTY
DROVE WHILE LICENSE
SUSP/REV/DENIED [3200]
03/20/2017 SUSPENSION **** 12/01/2016 FAC #16E02702 GENESEE COUNTY
DRUG CRIME [9200]
03/20/2017 SUSPENSION **** 12/01/2016 FAC #161363338C GRAND BLANC
REGISTRATION AND/OR PLATE
VIOLATION [3500]
MI SOS (PREPARED IN COMPLIANCE WITH MCL 257.733)