McDonald’s has teamed up with Uber Eats to launch its McDelivery service at 80 restaurants in Michigan, including 53 in the Detroit area:
DEARBORN 7300 WYOMING RD
DEARBORN 14860 MICHIGAN AVE
DEARBORN 13158 FORD RD
DEARBORN HEIGHTS 4145 TELEGRAPH RD
DEARBORN HEIGHTS 6412 N TELEGRAPH RD
DETROIT 15550 W MCNICHOLS
DETROIT 15501 PLYMOUTH
DETROIT 18137 JOY RD
DETROIT 22021 WEST 8 MILE ROAD
DETROIT 18403 GRAND RIVER RD
DETROIT 4235 WOODWARD AVENUE
DETROIT 20405 CONANT AVENUE
DETROIT 15321 WYOMING RD
DETROIT 1101 SPRINGWELLS
DETROIT 17121 LIVERNOIS
DETROIT 1000 MACK AVE
DETROIT 13500 LINWOOD AVE
DETROIT 19840 VAN DYKE
DETROIT 13676 GRAND RIVER
DETROIT 6003 WEST VERNOR HIGHWAY
DETROIT 21640 GRAND RIVER
DETROIT 6876 MICHIGAN AVE
FERNDALE 22525 WOODWARD AVE
HAZEL PARK 50 W 9 MILE
MADISON HEIGHTS 32811 STEPHENSON HWY
MADISON HEIGHTS 28220 JOHN R/12 MILE ROAD
MADISON HEIGHTS 32797 JOHN R
MELVINDALE 4001 OAKWOOD
OAK PARK 21000 GREENFIELD ROAD
OAK PARK 26160 GREENFIELD RD
REDFORD TOWNSHIP 25830 PLYMOUTH RD/BEECH
REDFORD TOWNSHIP 26990 GRAND RIVER AVE
REDFORD 15301 TELEGRAPH
REDFORD 11310 TELEGRAPH RD
RIVER ROUGE 10995 W. JEFFERSON AVE
ROSEVILLE 27901 GRATIOT AVE
ROSEVILLE 15401 E 12 MILE RD
ROSEVILLE 26765 GRATIOT
ROYAL OAK 423 W 11 MILE RD
ROYAL OAK 2829 W 14 Mile RD
ROYAL OAK 3300 ROCHESTER ROAD
ROYAL OAK 30807 WOODWARD AVE
SOUTHFIELD 30161 SOUTHFIELD RD
SOUTHFIELD 24480 TELEGRAPH/TEN MILE
SOUTHFIELD 28670 Northwestern HWY
TROY 70 W Maple
WARREN 30837 SCHOENHERR ROAD
WARREN 27480 VAN DYKE ROAD
WARREN 4240 E 14 MILE
WARREN 28959 MOUND RD
WARREN 32155 VAN DYKE AVE
WARREN 4899 EAST EIGHT MILE ROAD
WARREN 2250 E 10 Mile Road